«Грапарак»: Процесс членства Армении в ЕС останется на бумаге

Хотя вчера парламент полностью принял закон о начале процесса членства Армении в ЕС, наши провластные источники уверяют, что он будет реализован по мере целесообразности.

Об этом пишет газета «Грапарак», развивая тему. «При этом решено не проявлять активной инициативности в этом вопросе столько времени, пока можно надеяться на получение чего-то от России, используя шантаж по части ориентации в сторону Европы.

А российских партнеров попытаются уговорить, что невозможно было проигнорировать подписи 60000 граждан Армении. И хотя появилась информация о том, что появится должность вице-премьера Правительства специально для координации процесса членства в ЕС, и его назначат из числа проевропейски настроенных людей, однако никаких обсуждений по этому поводу во власти еще нет», - пишет издание.