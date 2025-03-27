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Сильнейшие дожди в Боливии: 51 погибший, сотни разрушенных домов

First News Media12:20 - Сегодня
Сильнейшие дожди в Боливии: 51 погибший, сотни разрушенных домов

Правительство Боливии объявило режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных дождями наводнений, жертвами которых за последние месяцы стали более 50 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщил президент страны Луис Арсе.

«Стихийные бедствия вынуждают объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Сегодня мы опубликовали соответствующий указ, который ускорит работу всех вовлеченных в борьбу с нанесенным ущербом», - сказал он на пресс-конференции в присутствии членов правительства.

По словам Арсе, от ливневых дождей пострадали 209 муниципалитетов.

«В этом году [стихией] были уничтожены 818 домов, которые мы восстановим. У нас есть данные о 51 погибшем, 8 человек числятся пропавшими без вести», - сообщил глава государства.

Сезон дождей начался в Боливии в ноябре 2024 года. За последнюю неделю ситуация обострилась. По данным властей, речь идет о самых сильных дождях за последние 40 лет.

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