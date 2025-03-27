Оверчук: Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Армения не сможет «усидеть на двух стульях», ей придется выбирать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Ранее депутаты парламента Армении во втором и окончательном чтении приняли законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.

«Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Он такой «за все хорошее, против всего плохого» или совершенно общие слова. Это внутреннее дело Армении. На самом деле мы понимаем, что и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. И поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся, это совершенно точно», - сказал зампред кабмина РФ.

«Мы видим, что Армения продолжает активно работать в Евразийском экономическом союзе. И сегодня она вносит свой положительный вклад именно в евразийскую интеграцию», - сказал он.

Источник: ТАСС