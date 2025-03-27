Трамп пригрозил наказать ЕС и Канаду за сотрудничество против США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС и Канаду ждут новые пошлины за сотрудничество против США.
Его слова приводит ТАСС.
«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — заявил американский лидер.
При этом он отметил, что США являются «лучшим другом» Евросоюза и Канады, а потому их защита соответствует их же интересам.
Источник: Gazeta.Ru
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