Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил положительную динамику двусторонних связей.

Об этом 28 марта сообщили на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли», — отметили там.

Уточняется, что Путин поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения конфликта в Украине, указав на конструктивный характер проведенных контактов. При этом российский лидер обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать энергообъекты РФ, несмотря на мораторий.

Президент РФ также поздравил Эрдогана и народ Турции со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, подчеркнули в Кремле.

Источник: Iz.Ru