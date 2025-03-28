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Yango Ride: Более 93% пассажиров считают поездки в сервисе безопасными, количество обращений сократилось

First News Media15:25 - Сегодня
Yango Ride: Более 93% пассажиров считают поездки в сервисе безопасными, количество обращений сократилось

За последние полгода пользователи сервиса такси Yango Ride, который является частью технологической компании Yango Group, стали реже обращаться в поддержку по вопросам инцидентов на дороге и стиля вождения.

Согласно аналитике сервиса, таких обращений в Азербайджане стало почти на треть меньше — с 36 на 1 млн поездок в июле 2024 года до 26 в январе 2025 года.

“Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным во время поездки. Помимо снижения числа обращений, мы видим, что более 93% пассажиров оценивают поездки с Yango Ride как безопасные. Это показатель доверия и подтверждение того, что наши инициативы и технологии действительно работают. Мы продолжим повышать качество и безопасность поездок в стране,” — отметил Мушвиг Гасанов, директор сервиса Yango Ride в Азербайджане.

В приложении Yango Ride доступно более 20 функций безопасности для водителей и пассажиров до, во время и после поездки. Перед началом поездки пассажиры видят имя, рейтинг и фото водителя, а также номер машины, ее цвет и модель. Также они могут воспользоваться центром безопасности с быстрым доступом к службе поддержки, экстренным службам (SOS-кнопка) и поделиться маршрутом в реальном времени с доверенными контактами. Все водители партнеров регулярно проходят фотоконтроль автомобиля в системе и верификацию личности для доступа к заказам. Кроме того, технологии мониторинга предупреждают в водительском приложении о превышении скорости и резких маневрах во время поездок. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам сервиса. После поездки и водитель, и пассажир могут написать отзыв и поставить оценку, на основе которой формируется рейтинг каждого из них.

Yango Ride

Yango Ride — сервис для онлайн-заказа такси, часть международной технологической группы компаний Yango Group, которая помогает пользователям по всему миру решать повседневные задачи при помощи технологий. Сервисы Yango Group работают более чем в 30 странах, включая ОАЭ, Пакистан, Колумбию и другие. В Азербайджане сервисы заказа поездок и доставки доступны с 2022 года. В 2024 году в супераппе Yango также появилось несколько новых сервисов: сервис планирования поездок на общественном транспорте, сервисы доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək.

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