Главу Гагаузии поместили под арест

Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток по требованию прокуроров, которые заявили о новых обстоятельствах в заведенном против нее уголовном деле.

Ка передает ТАСС, такое решение было принято районным судом Кишинева.

"Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток", - зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Глава Гагаузии была задержана в кишиневском аэропорту 25 марта вечером при регистрации на рейс на Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил о ее задержании на 72 часа. Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании по выборам главы Гагаузии в 2023 году.