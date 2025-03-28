Европейский центр Азербайджана распространил заявление в связи с предвзятым отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе

Действующий в Германии Европейский центр Азербайджана распространил заявление в связи с предвзятыми и необоснованными обвинениями, выдвинутыми против нашей страны в отчете Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) от 25 марта 2025 года.

В заявлении особо подчеркнут предвзятый и однобокий характер отчета, отмечено, что в Азербайджане исторически сформировалась атмосфера религиозной толерантности и сегодня для всех религиозных общин созданы равные условия. Отмечается, что в стране функционирует свыше 900 религиозных общин, около 30 процентов из них – немусульманские. Православная церковь, католическая церковь, синагоги и другие религиозные храмы в Баку являются показателями религиозного разнообразия и свободы в стране.

В заявлении отмечается, что содержащиеся в отчете необоснованные утверждения о том, что Азербайджан ограничивает религиозные свободы, не регистрирует немусульманские общины и угрожает армянскому религиозному наследию в Карабахе, не соответствуют действительности. Особо отмечается, что в 2023 году миссия ООН официально заявила об отсутствии какого-либо ущерба религиозным и культурным объектам в Ханкенди.

Подчеркивается, что USCIRF полностью игнорирует разрушение Арменией мечетей и осквернение религиозных памятников на находившихся на протяжении 30 лет под оккупацией территориях Азербайджана. Борьба с религиозным радикализмом в Азербайджане ведется в рамках закона, а деятельность, направленная против безопасности государства, пресекается в законном порядке.

Также подчеркивается, что Азербайджанское государство поощряет межрелигиозный диалог и религиозную толерантность как внутри страны, так и на международном уровне. Конкретным проявлением этой политики являются международные форумы, межрелигиозные саммиты, проводимые в рамках «Бакинского процесса», и поддержка межкультурного диалога.

«Подобные предвзятые и однобокие отчеты служат скорее напряженности и риторике ненависти, чем миру, стабильности и взаимопониманию в регионе. Мы решительно отвергаем такой подход и призываем мировую общественность объективно оценить реалии Азербайджана», - подчеркивается в заявлении Европейского центра Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ