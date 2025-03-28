На улице Карабах в городе Шуша строятся 10 зданий различного назначения - ФОТО

На улице Карабах города Шуша в рамках проектов государственно-частного партнерства в целом ведется строительство 10 зданий различного назначения.

Заместитель исполнительного директора Государственного заповедника города Шуша Вугар Магеррамов сообщил АЗЕРТАДЖ, что среди построенных зданий имеются гостиница, офисы, объекты общественного питания, а также два здания, построенные по заказу Управления Шушинского заповедника. Строительные работы выполняются с высоким качеством и в соответствии с общим обликом города. При строительстве зданий используется шушинский камень, что приводит их в соответствие с историко-культурными памятниками этого города. Возведение этих зданий - часть шагов, предпринятых в направлении развития исторического города Азербайджана - Шуши.

Он также отметил, что в объекте общественного питания, расположенном на первом и втором этажах здания, строящегося по заказу Управления государственного заповедника города Шуша на улице Карабах, будет представлена забытая национальная кухня древнего Карабаха. Это также вызовет интерес у гостей, посещающих Шушу.

Отметим, что 27 марта Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились со строительными работами, проводимыми в рамках проектов государственно-частного партнерства, и условиями, созданными в объектах общественного питания на улице Карабах в Шуше.