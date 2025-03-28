Второй раунд переговоров РФ-США может пройти в Эр-Рияде в середине апреля

Второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию украинского конфликта может пройти в Эр-Рияде в середине апреля.

Как передает ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом организации переговоров.

"Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля", - сказал собеседник агентства.