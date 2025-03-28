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В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

First News Media12:32 - Сегодня
В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

Турецкие власти задержали адвоката арестованного ранее мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает агентство Reuters.

Как заявил депутат оппозиционной Республиканской народной партии Туран Таскын Озер, адвокат мэра Стамбула Мехмет Пехливан был задержан по «сфабрикованным причинам».

По информации местных СМИ, Пехливана задержали «по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств». Он был задержан в своем доме в ночь на 28 марта.

Источник: Iz.Ru

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