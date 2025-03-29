Премьера Канады уличили в плагиате при написании диссертации

Премьер-министра Канады Марка Карни уличили в плагиате при написании докторской диссертации, сообщает издание National Post.

«По словам научных экспертов, изучивших материал, в докторской диссертации Карнипо экономике, написанной в Оксфорде, обнаружено 10 случаев явного плагиата»,- пишет издание.

Отмечается, что в некоторых частях докторской диссертации 1995 года под названием «Динамическое преимущество конкуренции» Карни использовал полные или частичные цитаты, а также измененные формулировки из четырех ранее написанных работ без указания авторства.

Источник: РИА Новости