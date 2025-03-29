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Во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину

First News Media20:25 - Сегодня
Во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину

Участники акции протеста в столице Франции, которые требуют от властей прекратить поставки оружия на Украину, порвали флаг Европейского союза (ЕС).

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, митинг был организован по призыву лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. В результате на площади Пале-Рояль в Париже собрались сотни людей. Они принесли с собой плакаты с надписями «Французы за мир», «Европа должна поощрять мир, а не войну», «Долой НАТО» и «Мы устали от ЕС».

«Это не наша война. Роль Франции — быть государством-посредником и способствовать миру», — отметил Филиппо, комментируя ситуацию.

Он добавил, что решение властей страны выделить €2 млрд на помощь Украине является «абсолютным безумием». Лидер партии пришел к такому выводу, так как государственный долг Франции составляет более €3,3 трлн.

Как отметили журналисты, в ходе демонстрации ее участники организовали шествие и направились на другой берег реки Сены. Кроме того, митингующие разорвали флаг ЕС.

В какой-то момент на месте проведения акции протеста появились люди с украинскими флагами, которые пытались помешать ее участникам. Но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов, подчеркнули авторы материала.

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