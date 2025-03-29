Эрдоган: Оппозиция потеряла контроль и молит Запад о помощи

Оппозиция потеряла самоконтроль и молит Запад о помощи.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во время ифтара в Стамбуле.

"Они потеряли самоконтроль и молят Запад о помощи. Какой только бесстыжести не было, они (оппозиция - ред.) прятались за спинами молодых людей, проявляли неуважение к нашим мечетям, которые являются наследием предков", - заявил он.

Глава государства также отметил, что Турция не позволит нарушить стабильность внутри страны и использовать молодежь в качестве инструмента.

Источник: Report