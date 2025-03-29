Трамп выпустил ролик о «защите» Гренландии от России - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Xролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой «угрозы» со стороны России и Китая.

«Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности», — рассказал в ролике закадровый голос.

В ролике демонстрируются архивные кадры обороны Гренландии от немецких войск во время Второй мировой войны. Закадровый голос рассказывает о преемственности американской защиты Гренландии.

Источник: РИА Новости