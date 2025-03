ОТГ поздравила тюркский мир с праздником Рамазан - ФОТО

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан.

Об этом сообщается на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети «X».

В публикации организации говорится:

«От всей души поздравляем тюркский мир и всех мусульман с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот священный праздник принесет мир, благополучие и единство нашим народам. Желаем вам счастливого и благословенного праздника!»

I extend my heartfelt congratulations to the Turkic World and all Muslims on the occasion of the blessed Happy Eid al-Fitr. May this holy celebration bring peace, prosperity, and unity to our nations. Wishing you a joyous and blessed Eid! 🌙✨ #RamadanFeast #EidMubarak #OTS pic.twitter.com/jV9ECMUmZw — Ambassador Kubanychbek OMURALIEV (@KubanOmurali) March 29, 2025