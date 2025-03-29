МВФ допустил, что украинский конфликт может стихнуть в конце 2025 года

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в базовом сценарии, что конфликт на Украине "стихнет в последние месяцы текущего года".

Об этом говорится в опубликованном прогнозе организации.

"Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война стихнет в последние месяцы этого года", - говорится в документе на сайте МВФ.

"Препятствия от продолжающейся войны, включая недавние крупномасштабные удары по газовой инфраструктуре и закрытие важнейшей угольной шахты, по-прежнему оказывают влияние на [экономический] рост в 2025 году", - указывается в публикации.

При этом пессимистический сценарий МВФ предусматривает, что конфликт стихнет только во втором квартале 2026 года, сказано в документе.

Накануне совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках седьмого обзора экономики страны, по условиям которых Киев получает очередной транш в размере $400 млн по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования.

Как указывалось в заявлении МВФ, специалисты финучреждения ожидают, что в 2025 году замедление экономического роста Украины продолжится. По их оценкам, в этом году рост ВВП страны достигнет 2-3%, в следующем - 4,5%, а в 2027-м - 4,8%.