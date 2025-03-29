В США авиалайнер и самолет ВВС едва не столкнулись в небе у аэропорта - ФОТО

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США проведет расследование в связи с возникшей в пятницу угрозой столкновения авиалайнера и самолета американских ВВС в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

Как из него следует, пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании Delta Air Lines вылетел из упомянутого аэропорта в штат Миннесота. Рядом с авиалайнером проследовали четыре учебно-тренировочных самолета ВВС США T-38 Talon. Они ранее вылетели с военной базы в штате Вирджиния.

"На борту самолета Delta сработал сигнал тревоги, оповещающий о том, что рядом находится другое воздушное судно", - уточнили в управлении. Авиадиспетчеры дали пилотам самолетов "корректирующие инструкции". "ФАУ проведет расследование", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщила газета USA Today, авиалайнер и один из самолетов ВВС США "едва избежали столкновения".

Источник: ТАСС