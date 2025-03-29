В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали шведского журналиста

Шведского журналиста Кая Йоакима Медина задержали в Турции.

Его обвиняют в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и причастности к террористической организации. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Медин приехал в Стамбул, чтобы освещать протесты, начавшиеся из-за ареста мэра города Экрема Имамоглу.

Журналиста задержали по прибытию в город. Задержание связано с расследованием, проводимым генпрокуратурой Анкары с января 2023 года. В Турции считают, что Медин участвовал в вывешивании изображения Эрдогана перед зданием мэрии в Стокгольме.

Напомним, что полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Сторонники оппозиционного политика устроили протесты в Анкаре из-за уголовного преследования Имамоглу.