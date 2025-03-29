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Участник международной конференции: Народ Гваделупы против придания французскому языку статуса официального

First News Media10:40 - Сегодня
Участник международной конференции: Народ Гваделупы против придания французскому языку статуса официального

Народ Гваделупы выступает против придания французскому языку статуса официального языка острова.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп на международной конференции "Колониализм: Стирание религиозно-национальной идентичности", проходящей в Баку.

Он отметил, что эта попытка является частью процесса ассимиляции:

"Ассимиляция же является оружием массового уничтожения. Африканцы веками подвергались этому. Их христианизировали под предлогом превращения в цивилизованное общество. Культура народов, подвергшихся рабству, ограничивалась, поскольку рассматривалась как угроза".

Он отметил, что Гваделупа стремится сохранить свою культуру и традиции:

"Мы хотим, чтобы жили наши танцы, музыка, традиции, сохранялся наш язык. Поэтому мы должны бороться вместе с другими народами, подвергшимися колонизации. Наше разнообразие должно стать нашей силой".

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