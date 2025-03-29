 КСИР: Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

КСИР: Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран

First News Media10:55 - Сегодня
КСИР: Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири подтвердил военный потенциал Ирана, предостерег от угроз и отверг любые переговоры по ракетным арсеналам, сообщает Mehr.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири выступил с резкими заявлениями относительно оборонительной позиции Ирана, подчеркнув, что любое нападение на Иран будет встречено решительным ответом.

Тангсири категорически отверг любую возможность вступления Ирана в переговоры по поводу своего ракетного арсенала или поддержки «групп Сопротивления».

Он пояснил, что Иран стремится к мирным отношениям со своими соседями, заверив, что Тегеран не представляет угрозы для других стран региона.

«Мы всегда протягиваем руку дружбы странам региона. Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран», - подчеркнул он.

Заявив, что Иран не намерен начинать войну, Тангсири подчеркнул, что любое нападение на интересы Ирана или его народа будет встречено жестким ответом.

Тангсири заявил, что Иран обладает потенциалом для нанесения ударов по базам противника в любом месте, добавив, что любое место, откуда будет совершено нападение на Иран, станет объектом ответного удара.

«У нас есть возможность нанести удар по всем вражеским базам, где бы они ни находились. Если на нас будет совершено нападение из любой географической точки, мы нанесем ответный удар именно по этому месту», - отметил он.

Поделиться:
183

Актуально

Общество

Стали известны тарифы на интернет Starlink в Азербайджане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Весенне-летний сезон в аэропортах Азербайджана: новые направления и увеличение ...

Общество

Дорожная полиция: Для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС

Xроника

Президент Ильхам Алиев вручил Шафиге Мамедовой орден «Истиглал» - ФОТО

В мире

Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

Стало известно о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников США

Глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

В Турции заблокировали Rutube

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения не хочет возобновления работы комиссии по разблокированию коммуникаций с Азербайджаном

Мэра Стамбула Имамоглу допрашивали пять часов

Трамп провел ифтар в Белом доме - ВИДЕО

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

Последние новости

В Сумгайыте задержан лихач на дорогом авто - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

Сегодня, 12:40

Весенне-летний сезон в аэропортах Азербайджана: новые направления и увеличение рейсов - ФОТО

Сегодня, 12:35

Колониальная политика Франции привела к уничтожению религиозно-национальной идентичности народов - Доминик Монте

Сегодня, 12:30

Стало известно о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников США

Сегодня, 12:25

Стали известны тарифы на интернет Starlink в Азербайджане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:15

Солист OneRepublic: «С нетерпением жду, когда попробую вкуснейшие кутабы и плов в Баку» - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Франция продолжает уничтожать местные культуры через насильственную ассимиляцию - Седрик Фамибелль-Пронзола

Сегодня, 12:05

Скончался ветеран 44-дневной Отечественной войны

Сегодня, 12:00

Дорожная полиция: Для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС

Сегодня, 11:55

Глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

Сегодня, 11:50

Президент Ильхам Алиев вручил Шафиге Мамедовой орден «Истиглал» - ФОТО

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев поздравил Шафигу Мамедову с 80-летием

Сегодня, 11:40

За короткий срок Бакинская инициативная группа установила тесное сотрудничество с семью колониальными территориями - Аббас Аббасов

Сегодня, 11:35

Шафига Мамедова награждена орденом «Истиглал»

Сегодня, 11:30

В Турции заблокировали Rutube

Сегодня, 11:20

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Сегодня, 11:15

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:10

Колониальная политика Франции уничтожила идентичность и культуру народов Французской Полинезии - Виктор Маамаатуаиахутапу

Сегодня, 11:00

КСИР: Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран

Сегодня, 10:55
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25