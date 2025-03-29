В Турции заблокировали Rutube

Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, передает корреспондент.

При попытке открыть сайт выводится сообщение о блокировке сайта. «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года», - говорится в сообщении.

Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».