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Глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

First News Media11:50 - Сегодня
Глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

Глава Пентагона Пит Хегсет приводил свою жену, экс-продюсера Fox News Дженнифер Хегсет, на переговоры с иностранными военными.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на присутствовавших там, на встрече обсуждалась конфиденциальная информация.

При этом Дженнифер Хегсет не является сотрудником оборонного ведомства.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.

В Пентагоне эту информацию опровергли, но журналист выложил скрины.

Против членов администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal. Из текста иска, размещённого на сайте American Oversight, следует, что в качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

В документе отмечается также, что первые лица государства обязаны копировать сообщения и передавать их в официальную информационную систему, однако чат в Signal был настроен на автоудаление.

Источник: РИА Новости

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