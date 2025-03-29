Дорожная полиция: Для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС
Главное управление дорожной полиции (ГУДП) МВД обратилось к участникам движения, возвращающимся из поездок после праздников, с призывом соблюдать требования безопасности на дорогах.
«В связи с массовым возвращением граждан увеличивается интенсивность движения на магистралях.
ГУДП рекомендует водителям не садиться за руль в уставшем состоянии, проверять техническую исправность транспорта, учитывать погодные условия, соблюдать правила обгона и скоростной режим», говорится в обращении.
«На дальних маршрутах для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС на республиканских дорогах», — отмечается в обращении.
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