Дорожная полиция: Для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) МВД обратилось к участникам движения, возвращающимся из поездок после праздников, с призывом соблюдать требования безопасности на дорогах.

«В связи с массовым возвращением граждан увеличивается интенсивность движения на магистралях.

ГУДП рекомендует водителям не садиться за руль в уставшем состоянии, проверять техническую исправность транспорта, учитывать погодные условия, соблюдать правила обгона и скоростной режим», говорится в обращении.

«На дальних маршрутах для отдыха можно воспользоваться стационарными постами ДПС на республиканских дорогах», — отмечается в обращении.