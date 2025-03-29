Стало известно о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников США

Сотрудница Министерства внутренней безопасности США (DHS) в конце января случайно добавила журналиста в переписку, где содержалась информация о предстоящей операции американской таможенной полиции, сотрудницу хотят лишить доступа к секретной информации.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Сотрудница DHS рассказала коллегам, что она случайно добавила репортера из консервативного печатного издания из Вашингтона в электронное письмо, содержащее информацию о предстоящих операциях ICE (Иммиграционной и таможенной полиции США — прим. ред.) в районе Денвера», — говорится в сообщении телеканала.

Источники NBC заявили, что информация не была секретной, но считалась конфиденциальной для правоохранительных органов, поскольку включала время суток для операции.

Отмечается, что сотрудница сразу же осознала свою ошибку и позвонила репортеру, который согласился не разглашать информацию.

По данным телеканала, упомянутая сотрудница служила в различных агентствах министерства внутренней безопасности со времен администрации президента Джорджа Буша-младшего, в том числе в течение всего первого срока Трампа.

До этого высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йеменев закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Источник: Газета.ру