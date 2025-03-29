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В Сумгайыте задержан лихач на дорогом авто - ВИДЕО

First News Media12:50 - Сегодня
В Сумгайыте задержан лихач на дорогом авто - ВИДЕО

Приняты меры в отношении водителя, ехавшего на высокой скорости по встречной полосе на мосту, соединяющему Сумгайыт с поселком Сарай.

Сотрудники полиции выявили и задержали нарушителя - водителя автомобиля Range Rover с государственным регистрационным номером 10-ZY-100 З.Ибрагимова.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Автомобиль помещен на штрафную стоянку. По данному факту ведется расследование.

Напомним, лихач на авто стоимостью в полмиллиона манатов совершал опасные маневры, создав угрозу для других участников дорожного движения.

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