МИД Турции: Санкции против Сирии должны быть отменены

Санкции против Сирии необходимо отменить.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что также должны быть предприняты шаги для восстановления стабильности в Сирии: "Турция продолжит поддерживать всесторонний и комплексный политический процесс, который является краеугольным камнем достижения безопасности и стабильности в Сирии".

В ведомстве подчеркнули, что формирование правительства демонстрирует волю к продвижению политического переходного процесса в Сирии. Официальная Анкара отметила, что с удовлетворением встретила это решение.