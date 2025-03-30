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МИД Турции: Санкции против Сирии должны быть отменены

First News Media14:40 - Сегодня
МИД Турции: Санкции против Сирии должны быть отменены

Санкции против Сирии необходимо отменить.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что также должны быть предприняты шаги для восстановления стабильности в Сирии: "Турция продолжит поддерживать всесторонний и комплексный политический процесс, который является краеугольным камнем достижения безопасности и стабильности в Сирии".

В ведомстве подчеркнули, что формирование правительства демонстрирует волю к продвижению политического переходного процесса в Сирии. Официальная Анкара отметила, что с удовлетворением встретила это решение.

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