Вооружённые силы Армении вновь прибегли к провокациям

Вечером 29 марта и утром 30 марта вооружённые силы Армении трижды пытались осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями Азербайджанской Армии, расположенными напротив позиций в направлении населённого пункта Герензур.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, благодаря бдительности подразделений Азербайджанской Армии провокационные попытки Армении были пресечены.

В то же время, подразделения вооружённых сил Армении с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.