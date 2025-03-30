В Ливане задержали причастных к запуску ракет по северу Израиля

Армия Ливана объявила об аресте боевиков, причастных к обстрелу 28 марта северных районов Израиля, что привело к ответным авианалетам на Бейрут и южные районы страны.

Об этом сообщил телеканалу Al Hadath источник в командовании ВС республики.

"Армейская разведка задержала группу сирийцев и палестинцев, которые причастны к запуску ракет по израильской территории", - указал он. По его словам, власти пытаются установить, какая сторона стоит за вооруженной вылазкой против Израиля.

Ранее президент республики генерал Джозеф Аун заявил, что ливанская армия провела расследование по поводу запуска ракет с юга Ливана в сторону Израиля. Установлено, что шиитская организация "Хезболлах" не несет ответственности за эти вылазки, отметил он.

28 марта израильские ВВС атаковали предполагаемые объекты "Хезболлах" в Южном Ливане в ответ на запуск двух реактивных снарядов по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. Самолеты нанесли также авиаудары по Хадасу - южному предместью ливанской столицы. Это был первый авианалет на Бейрут после соглашения о перемирии, которое было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве Франции и США.

Источник: ТАСС