У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 у берегов Тонга в Океании.

Об этом сообщает Геологическая служба США на своем сайте.

По ее данным, землетрясение произошло в 12.18 (в 15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Метеорологи объявили угрозу цунами в связи с землетрясением у берегов Тонга. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения возможны волны цунами.