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В Турции с начала акций арестовано 268 человек

First News Media17:45 - Сегодня
В Турции с начала акций арестовано 268 человек

В несанкционированных акциях, проведенных в Турции после ареста экс-председателя Стамбульского столичного муниципалитета Экрема Имамоглу, до настоящего времени арестовано 268 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, точное число задержанных пока неизвестно.

По последним данным, в связи с протестами было задержано до двух тысяч человек.

Отметим, что с 19 марта в различных городах Турции оппозиция проводила митинги и демонстрации в поддержку Э.Имамоглу. Наиболее масштабные проходили в Стамбуле и Анкаре.

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