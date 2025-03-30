В Турции с начала акций арестовано 268 человек
В несанкционированных акциях, проведенных в Турции после ареста экс-председателя Стамбульского столичного муниципалитета Экрема Имамоглу, до настоящего времени арестовано 268 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, точное число задержанных пока неизвестно.
По последним данным, в связи с протестами было задержано до двух тысяч человек.
Отметим, что с 19 марта в различных городах Турции оппозиция проводила митинги и демонстрации в поддержку Э.Имамоглу. Наиболее масштабные проходили в Стамбуле и Анкаре.
201