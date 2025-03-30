Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 17

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 17 человек, 32 пострадали, 83 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила администрация города.

Согласно опубликованным данным, больше всего - девять человек - погибли в результате обрушения строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщила газета Thairath, мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан информировал, что инженерные службы провели проверку 723 зданий в городе, двое из них были признаны недостаточно безопасными.