Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака: «Были шокированы»

Британский король Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака.

Об этом сообщает издание Page Six.

Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала в Instagram обращение Карла III к жителям Мьянмы после того, как там произошло землетрясение.

«Моя жена и я были шокированы и опечалены известием о разрушительном землетрясении в Мьянме, повлекшем за собой ужасающий ущерб жилым домам, зданиям и средствам к существованию, не говоря уже о разрушении священных пагод, монастырей и других мест поклонения. Я знаю, что народ Мьянмы продолжает сталкиваться с трудностями и трагедиями, и я восхищаюсь вашей необыкновенной стойкостью и силой духа», — заявил британский монарх.

Король также выразил соболезнования пострадавшим.

Источник: Gazeta.ru