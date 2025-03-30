В Грузии мусульмане отмечают праздник Рамазан

В Аджарии, Кахетии, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Тбилиси, где сосредоточены мусульманские общины Грузии, отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report, мусульмане совершают праздничный намаз в мечетях, навещают семьи и помогают нуждающимся.

Проживающие в Тбилиси мусульмане в основном собираются в центральной мечети.

"Сегодня нам, как воздух, необходимы единство, взаимопонимание и прощение. Наша главная задача – одновременно сохранять наши религиозные и национальные ценности", - сказал муфтий мусульман Грузии Адам Шантадзе в своей праздничной проповеди.

В центральной мечети Батуми мусульман с праздником также поздравили председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и другие официальные лица автономной республики. В связи с праздником 30 марта городские автобусы в Батуми будут бесплатно обслуживать пассажиров.

Отметим, что правительство Грузии направило поздравления мусульманской общине по случаю праздника, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе организовал ифтар для мусульман, проживающих в стране.