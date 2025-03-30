Президент Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздравил сирийский народ с формированием нового кабинета министров, назвав его правительством созидания и перемен.

Об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии, которая проходит во дворце "Каср аш-Шааб".

"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему, - указал аш-Шараа. - Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы". Трансляцию выступления сирийского президента ведет телеканал Al Hadath.