Суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Суд в Париже признал политика Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Ле Пен признана виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

При этом политик впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла способен стать новым президентом Франции. Если Барделла победит, Ле Пен сможет стать премьер-министром Пятой республики, несмотря на то, что она признана виновной по указанному делу.

«Он в состоянии стать президентом республики», — сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.

Источник: Gazeta.Ru