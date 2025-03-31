Проживающие в Европе азербайджанцы проводят акцию протеста перед Дворцом мира в Гааге - ФОТО

Проживающие в Европе азербайджанцы провели перед Дворцом мира и справедливости в Гааге акцию протеста.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники вышли на шествие и акцию протеста в ответ на предвзятое отношение к Азербайджану, проявляемое в последнее время в Европейском и нидерландском парламентах, и обратились к Гааге — столице мира и международного права — с призывом к соблюдению принципов справедливости. Участники мероприятия заявили, что жертвы Ходжалинского геноцида, отражающего жестокость армян, а также жертвы геноцида 31 марта, совершенного против азербайджанцев в начале прошлого столетия, заслуживают справедливого отношения.

На демонстрации, символизирующей единство и солидарность азербайджанцев, проживающих за рубежом, прозвучали лозунги: «Справедливость для невинных азербайджанцев — жертв этнической чистки!», «Объединяйтесь ради справедливости и ответственности!», «Безнаказанность порождает несправедливость!», «Покончим с безнаказанностью армянских военных преступников!», «Остановите безнаказанность, начните привлекать к ответственности!», «Довольно терпеть безнаказанность за военные преступления!», «Положите конец угнетению, скажите правду!», «Ответственность сегодня — конец преступлениям завтра!», «Действуйте ради человечности, выступите против агрессии!», «Армения, не защищай военных преступников — суди их!», «Восстань ради справедливости!», «Правда для Азербайджана — справедливость для всех!», «Нет оккупации со стороны Армении!», «Право Азербайджана признано во всем мире!», «Вместе за справедливость, мир и истину!», «Вернемся к международной справедливости!», «Долой двойные стандарты!», а также призыв к Европе прекратить политику двойных стандартов.

Азербайджанцы, проживающие в Европе, напомнили о массовых убийствах и актах геноцида, совершенных армянами против азербайджанского народа в разные исторические периоды. Они подчеркнули, что по своему масштабу и последствиям эти преступления, согласно международным правовым нормам, закрепленным в конвенциях, а также морально-этическим кодексам, являются преступлениями против человечности и человечества.

Участники потребовали признания событий, произошедших 31 марта 1918 года — ровно 107 лет назад — как геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев. Протестующие также отметили, что отказ Армении передать карты минных полей является грубым нарушением соответствующих Женевских конвенций.

С лозунгами «Положим конец страданиям азербайджанцев — жертв мин!», «Защитим невинных азербайджанцев от армянских мин!», «Выступим за мир без мин!», «Мины — скрытые убийцы, скажем “нет” минам!», «Армения, передай Азербайджану карты заминированных территорий!» участники призвали Дворец мира положить конец этой несправедливости, обратив внимание на то, что армянские мины продолжают убивать невинных людей.

Азербайджанцы также призвали к справедливости в отношении пропавших без вести граждан, ставших жертвами военной агрессии Армении, подчеркнули, что надежда на их обнаружение не угасла, и озвучили перед зданием суда лозунги: «Помогите найти пропавших без вести азербайджанцев — они не забыты!», «Каждая минута важна: соблюдайте право на истину!», «Каждый пропавший важен!», «Армения, передай Азербайджану информацию о массовых захоронениях!», напомнив суду о правах родственников знать о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, захваченных в плен и заложники.