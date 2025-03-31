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Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об армяно-азербайджанском конфликте

First News Media18:40 - 31 / 03 / 2025
Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об армяно-азербайджанском конфликте

Совет по прессе Азербайджана расценивает трансляцию на немецкой платформе Deutsche Welle документального фильма о конфликте между Азербайджаном и Арменией как явление, противоречащее журналистским принципам, и выражает сожаление в связи с антиазербайджанской позицией медиаорганизации.

Об этом говорится в заявлении Совета по прессе относительно трансляции документального фильма на Deutsche Welle.

«Документальный фильм подготовлен армянским лобби Франции и транслировался на Deutsche Welle в исходном виде в переводе. В нем содержатся видеокадры, отражающие плачевное состояние мирных азербайджанцев: «Многие моменты, начиная с представления людей в этих кадрах как армян, покинувших Карабах, и заканчивая тем фактом, что в качестве экспертов свое мнение выражают только этнические армяне, являются предвзятыми и оскорбляют цивилизованные профессиональные нормы. Явная проармянская позиция "Deutsche Welle" недопустима», - говорится в заявлении.

Напрашивается вывод, что телеканал намерен дезориентировать общественное мнение в Европе и мире, и служить локальным интересам сил, желающих поддерживать напряженную обстановку на Южном Кавказе.

«Склонность этой медиаорганизации к фейку и злоупотреблению профессией проявляется и в ее попытке придать конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией религиозный окрас. Это крайне ошибочный и опасный подход, намеренно распространенный армянскими пропагандистами. Основываясь на неприятный опыт недавнего прошлого, Совет по прессе Азербайджана подчеркивает важность воздержания германских и западных СМИ от действий, которые могут помешать формированию стабильности, порядка и процветания на Южном Кавказе, и считает приверженность журналистским принципам показателем адекватного отношения к нынешней деликатной ситуации в регионе.

Совет по прессе еще раз выражает сожаление в связи с непрофессиональной деятельностью телеканала Deutsche Welle. Такая деятельность является недопустимым подходом, и серьезным ударом по мирной повестке дня в регионе. Совет по прессе Азербайджана призывает медиаорганизацию воздержаться от презентаций, которые могут создать новый конфликт между Азербайджаном и Арменией, не приносить истинные реалии в жертву абсурдным взглядам и мыслям, и внести изменения в свою вещательную политику, опираясь на объективность и беспристрастность».

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