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Посол Германии принес устные извинения

First News Media20:20 - Сегодня
Посол Германии принес устные извинения

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн назвал технической ошибкой публикацию «флага» сепаратистского режима на официальной странице в Instagram президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщили АПА из дипломатических источников, во время встречи в Министерстве иностранных дел посол принес устные извинения за эту ошибку, но азербайджанская сторона настаивает на публичных извинениях.

Интересно, что германская сторона все еще не принесла своих извинений. Если это действительно техническая ошибка, а не публичная провокация, то почему она воздерживается от извинений?! Если на фоне данной публикации германская сторона не принесет извинений, то целесообразность ожидаемого визита президента Германии в Азербайджан вызывает вопрос.

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