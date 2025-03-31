Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

31 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Азербайджана Ральф Хорлеманн был вызван в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщили в МИД.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с публикацией на официальной странице Instagram находящегося с визитом в Армении президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера «флага» незаконного режима, созданного на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Этот шаг был расценен как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана»,- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в ходе встречи было подчеркнуто, что этот откровенный политический провокационный шаг, совершенный в ходе визита в регион, является неприемлемым.

«Азербайджанская сторона указала на необходимость публичных извинений со стороны Германии за данную публикацию.

Было отмечено, что эта публикация президента Германии противоречит как заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, так и продолжающемуся мирному процессу»,- сказали в МИД.