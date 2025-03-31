Арестованы пресс-секретарь и советник Нетаньяху

Двое подозреваемых арестованы для допроса в рамках дела о предполагаемой связи канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции.

В заявлении не указаны имена арестованных, однако 12-й канал израильского телевидения заявляет, что стражи порядка задержали старшего советника Нетаньяху Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна. Телеканал утверждает, что арестованные должны будут рассказать в полиции кто предоставлял им деньги, и действительно ли они работали на Катар.

Расследование ведут национальное подразделение полиции по борьбе с преступлениями "Лахав 433" и Общая служба безопасности (ШАБАК).

Ранее ШАБАК занялась расследованием относительно предполагаемой связи между сотрудниками офиса израильского премьер-министра и чиновниками из Катара. По данным Times of Israel, генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара распорядилась провести это расследование после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которого ранее обвиняли в разглашении секретных документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал на арабское государство через международную фирму, нанятую Дохой, и снабжал израильских журналистов прокатарскими материалами.

В ноябре прошлого года также сообщалось, что помощники Нетаньяху Урих и Исраэль Эйнхорн занимались связями с общественностью в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

В Израиле наложен судебный запрет на публикацию каких-либо деталей расследования о предполагаемой связи между канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителями Катара.