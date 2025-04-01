Украина начала консультации с США о новом тексте соглашения о минералах

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.

«Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций», - заявил Сибига в ходе общения с прессой.

Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа. В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр. Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.

Источник: РИА Новости