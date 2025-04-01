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Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

First News Media14:27 - Сегодня
Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Пленарное заседание транслировалось на сайте парламента.

За закон проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

В начале февраля правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» заявила, что примет точный аналог американского закона об иноагентах - FARA. По заявлениям лидеров партии, новый закон будет более действенным, чем принятый в мае прошлого года закон «О прозрачности иностранного влияния», в борьбе с финансированием из-за рубежа тех неправительственных организаций, реальная цель которых - поддержка революционных процессов в стране. Грузинский закон, в отличие от американского, не касается физических лиц и подразумевает лишь штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Американский закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большинство НПО, финансируемых из-за рубежа, отказываются от регистрации в реестре, поэтому «необходимо принятие такого закона, который обеспечит должную реализацию воли законодателя». В ней также отмечается, что новая администрация США подтверждает, что иностранное финансирование организаций зачастую направлялось на финансирование дестабилизации в различных странах, в том числе в Грузии. Принятие аналога американской модели нужно, чтобы ограничить «влияние внешних сил на деятельность государственных институтов». За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии.

Источник: ТАСС

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