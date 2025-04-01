Военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда (МГВС) признать законным», - огласил решение судья. МГВС в середине марта продлил Пашаеву срок ареста до 15 мая.

В ходе заседания Пашаев просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам его адвоката, у обвиняемого 19 ведомственных наград, кроме того, он приобрел около 500 беспилотников для воинской части, в которой проходил службу до задержания.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили ТАСС, что военные следователи завершили следственные действия по делу Пашаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев, используя доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и его супругу, блогера Елену Блиновскую, от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. Достигнув договоренности, не имея при этом реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского более 47 млн рублей.

С июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев путем обмана пытался похитить более 15 млн рублей у гражданина Алексея Захарова. Свой преступный умысел он до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест.

Источник: ТАСС