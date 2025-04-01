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Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров Forbes

First News Media15:55 - Сегодня
Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров Forbes

Американский Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров.

В нем в этом году 3028 человек — это рекорд. Их совокупное состояние при этом за год выросло с $14,2 трлн до $16,090 трлн.

Возглавил рейтинг Илон Маск. Крупнейший акционер Tesla за год стал богаче на $147 млрд и стоит $342 млрд. Маск — соучредитель семи компаний, в том числе производителя электромобилей Tesla, производителя ракет SpaceX и стартапа в области искусственного интеллекта xAI. Forbes отмечает, что самый богатый человек в мире — еще один из самых могущественных. При Трампе он возглавил Департамент эффективности правительства, который безжалостно сокращает расходы федерального бюджета.

На втором месте — Марк Цукерберг, владелец компании Meta (запрещена в России как экстремистская), его состояние оценивается в $216 млрд. За год он стал богаче на $39 млрд.

Основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос сохранил третью позицию в рейтинге с состоянием 215 млрд (+$21 млрд).

Богатейшим среди россиян Forbes назвал основателя «Лукойла» Вагита Алекперова ($28,7 млрд). Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали», на втором месте ($28,6 млрд). Тройку лидеров замыкает председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до $625,5 млрд — это рекорд. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, перед началом СВО, $606,2 млрд.

В этом году в мировой рейтинг попали сразу 15 новичков из России, это пятый результат в мире. На первом месте США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), далее идут Китай и Гонконг (32), на четвертом месте Индия (17).

Самым богатым новичком стал владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» и натурализованный россиянин Викрам Пуния ($2,1 млрд).

Источник: NTV.ru

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