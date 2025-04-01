Политический процесс вместо демократии: Франция копирует американский сценарий

Новый удар по французской демократии – такова оценка, данная во многих странах решению парижского суда в отношении главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о незаконных выплатах ассистентам в Европарламенте.

Как известно, она приговорена к лишению свободы на четыре года (два из которых – условный срок) и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. В соответствии с судебным решением, другие два года из четырех Ле Пен должна будет носить электронный браслет. Она также обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Главным результатом этого суда, вызвавшим шквал возмущения, стало немедленное ограничение Ле Пен в избирательных правах - она не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.

Конечно, Ле Пен уже выразила намерение подать апелляцию на приговор суда, но хватит ли у нее для этого времени, чтобы быть допущенной к участию в выборах – большой вопрос. Отмечается, что проблемы могут возникнуть из-за сроков апелляционного процесса, который во Франции обычно длится не менее года, а, учитывая объем материалов дела, лимит времени у Ле Пен будет очень небольшим, чтобы добиться нового решения до 2027 года.

Между тем, согласно опросу общественного мнения, на этих выборах она могла бы лидировать в первом туре, получив, по разным данным, от 34% до 37% голосов. Ее главными конкурентами при любых сценариях остаются представители политического лагеря нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона - бывшие премьер-министры Эдуар Филипп (20-25%) и Габриэль Атталь (20%).

Многие не только во Франции, но и в Европе, да и в мире в целом восприняли решение парижского суда как политически мотивированное, цель которого – расчистить политическое поле страны от потенциальных конкурентов действующей власти к предстоящей президентской гонке. А Ле Пен, как можно удостовериться из приведенных выше результатов опроса, вполне себе реальный соперник на грядущих выборах. С каждым выборным циклом популярность Марин Ле Пен и ее партии демонстрировала тенденцию к устойчивому росту, и к 2027 году она в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки. Это на фоне потери популярности действующей власти, которая и до этого не могла похвастаться высокими рейтингами поддержки. Отсюда вопрос, за кого проголосуют французы через 2 года, если Ле Пен примет участие в выборах, становится очевидным. Стало быть, решение парижского суда можно назвать приговором не только в отношении Ле Пен, но и против свободного волеизъявления граждан, против французской демократии в целом. Власти таким образом сделали шаг в сторону лишения страны ее демократического будущего.

Осознавая свою непопулярность среди граждан и соответственно неспособность выиграть выборы при честном демократическом голосовании, действующие власти Франции злоупотребляют системой правосудия, чтобы очернить, нанести удар по репутации своих оппонентов, а если и это не помогает, то замазать их уголовными статьями вплоть до посадки в тюрьму.

«Это политическое решение, - заявила сама Ле Пен, комментируя вынесенный против нее приговор. - 31 марта стало черным днем для французской демократии». По ее словам, «принципы правового государства были полностью нарушены принятым решением».

«Приговор не дает возможности для эффективного обжалования, как того требует Европейская конвенция по правам человека», - отметила она.

Тем не менее Ле Пен выразила решимость бороться за пересмотр решения суда: «Я не дам устранить себя таким способом. Миллионы французов верят в меня. Никто не может мешать проведению столь важных выборов».

Лидер фракции «Национальное объединение» отождествила свое отстранение от президентских выборов с использованием атомной бомбы: «Система достала ядерную бомбу. И если они используют против нас такое мощное оружие, то очевидно потому, что мы собираемся победить на выборах. Вот почему. Мы не хотим, чтобы нами помыкали. И мы не позволим этому случиться, не столько для того, чтобы защитить себя, сколько для того, чтобы защитить французский народ, который имеет право голосовать за того, за кого хочет, и защитить страну, потому что сегодня она стоит на краю пропасти».

Ситуация с Ле Пен является повторением того, что происходило в США в отношении нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Демократическая администрация во главе с Джо Байденом в течение периода, предшествовавшего избранию Трампа на новый президентский срок, использовала все имевшиеся в ее руках ресурсы, включая правовые рычаги, чтобы не допустить нового прихода республиканца к власти. В рамках развернувшейся кампании были инициированы многочисленные судебные процессы, в результате которых Трамп столкнулся с многомиллионными штрафами по различным делам, что могло ослабить его финансовые позиции и повлиять на поддержку среди избирателей и доноров. Хотя Конституция США не запрещает обвиненному или осужденному лицу участвовать в выборах, судебные преследования могли быть использованы для дискредитации Трампа, создания препятствий для его кампании или даже попыток юридически оспорить его право быть кандидатом. А по ряду дел (например, по обвинению в хранении секретных документов или вмешательстве в выборы) Трампу грозили реальные сроки заключения. Да, вероятность того, что он окажется за решеткой, была низкой, но сам факт уголовных обвинений создавал прецедент, угрожавший его будущему.

Однако, несмотря на все эти угрозы, Трамп сумел превратить судебное преследование в инструмент мобилизации своих сторонников, представив себя жертвой политического заговора. Это позволило ему укрепить поддержку среди ядра своих избирателей и усилить антисистемные настроения в американской политике.

И вот сегодня Трамп-победитель, высказываясь об ограничении избирательных прав Ле Пен, заявил, что вынесение приговора в ее отношении очень похоже на то судебное преследование, которому подвергся он сам в США.

«…Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, а она ведущий кандидат. (…) Это похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», - подчеркнул Трамп.

Ситуация с Марин Ле Пен и попыткой ее отстранения от участия в выборах 2027 года свидетельствует о глубоком кризисе французской демократии. Как и в случае с Трампом в США, здесь судебная система тоже используется как инструмент политической борьбы. В глазах многих европейцев и наблюдателей по всему миру Франция все больше напоминает не оплот демократии, а государство, в котором правящие элиты готовы прибегнуть к любым методам, чтобы сохранить свою власть.

Политические репрессии против оппозиции – это то, в чем Запад часто обвиняет другие страны, но теперь сам применяет аналогичные методы. Решение суда по Ле Пен вписывается в общий тренд подавления политических конкурентов под видом борьбы с коррупцией или нарушениями законодательства. Однако французские власти не могут не осознавать, что подобные шаги вызывают серьезные репутационные потери как внутри страны, так и за ее пределами.

Реакция общества и политического истеблишмента на приговор Ле Пен также показала наличие глубинного раскола во французской политике. Поддерживающие ее силы называют происходящее «диктатурой судебной системы» и «судебным переворотом», а ее противники, напротив, заявляют, что правосудие действует в рамках закона. Тем не менее факт остается фактом: сильный кандидат, имевший реальные шансы на победу, устранен от выборов с использованием юридических механизмов.

Более того, прецедент с Ле Пен может стать опасным сигналом для всей Европы. Если сегодня судебные механизмы используются против одного политика, то завтра это может повториться в любой другой стране ЕС. Угроза судебного давления на оппозицию превращается в новый инструмент контроля, что подрывает сами основы демократических институтов, которыми так гордится Запад.

Не исключено, что этот случай станет катализатором для радикальных перемен во французской политике. Общественное недовольство может привести к росту протестных настроений, особенно среди сторонников «Национального объединения». Возможно, именно этот шаг станет началом политического кризиса во Франции, который обернется еще большими потрясениями для страны.

В конечном счете, французская демократия стоит перед серьезным вызовом: или власти продолжат идти по пути давления на оппозицию, рискуя окончательно подорвать доверие к государственным институтам, или общественный протест приведет к пересмотру решений и роли судебной власти в политической борьбе. Какой путь изберет Франция – покажет время, но уже сейчас можно сказать, что свобода выбора в этой стране оказалась под серьезным вопросом.

Али Мамедов