Прокуратура требует ужесточить наказание за связь с несовершеннолетней

Условное наказание 24-летнему Джейхуну Агаеву за связь с несовершеннолетней, которая родила от него ребенка, было неоднозначно воспринято азербайджанской общественностью.

По информации Qafqazinfo, назначенное виновному условное наказание также вызвало и недовольство прокуратуры, в связи с чем государственный обвинитель сегодня подал апелляционный протест на приговор Лянкяранского суда по тяжким преступлениям.

Отметим, что 12 марта 2025 года суд признал Джейхуна Агаева виновным по статье 152.4.1 («Повторное вступление в половую связь с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса Азербайджана и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Однако, применив статью 70 УК АР, суд счел это наказание условным с установлением испытательного срока в 1 год.

Прокуратура считает, что Лянкяранский суд по тяжким преступлениям не учел общественной опасности и тяжести содеянного и назначил неоправданно мягкое наказание, не соответствующее принципам законодательства.

В связи с этим гособвинитель требует отмены приговора и назначения обвиняемому наказания в виде лишения свободы в рамках санкции соответствующей нормы. Протест будет рассмотрен в Ширванском апелляционном суде.