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Грузинский парламент вернул в Уголовный кодекс статью «Измена родине»

First News Media18:10 - Сегодня
Грузинский парламент вернул в Уголовный кодекс статью «Измена родине»

Парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс страны статьи "Измена родине", отмененной в 2007 году при президенте Михаиле Саакашвили.

При обсуждении в парламенте этой законодательной инициативы председатель парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отмена данной статьи в УК была продиктована осознанием тогдашних властей ответственности в будущем за проводимую преступную деятельность.

Статья УК Грузии "Измена родине" предусматривает наказание за заключение должностными лицами антиконституционных международных договоров, посягательство на внешнюю безопасность, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж в целях свержения конституционного строя.

В грузинской оппозиции считают, что возвращение в УК статьи "Измена родине" необходима властям для анонсированного суда над бывшей партией власти "Единое национальное движение" и ее лидером Саакашвили. С этой целью в парламенте уже создана временная следственная комиссия по установлению фактов преступной деятельности бывших властей.

Источник: Интерфакс

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