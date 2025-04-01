Азербайджан передал Узбекистану находящегося в розыске

Азербайджан передал Узбекистану гражданина этой страны Холмурзаева Арслана Бекпулат оглу, 1995 г.р., для привлечения к уголовной ответственности

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества в Узбекистане с нанесением крупного ущерба, Холмурзаев в январе этого года был задержан в Азербайджане, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста он был передан полномочному органу Узбекистана.