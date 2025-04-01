Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о создании Платформы противостояния. Она призывает все партии к объединению.

Главными требованиями платформы будут — досрочные выборы и освобождение задержанных на митингах демонстрантов, которых в оппозиции называют «узниками совести», сообщают грузинские СМИ.

«Чтобы достичь цели, необходимо бороться вместе с уличными протестами, придать им политический формат, созвучный им, поэтому я предложила и сегодня публично объявляю перед вами о создании платформы противостояния с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы в том, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политические несовместимости и разделяют обе главные цели протеста: провести новые честные выборы и освободить узников совести», — заявила Саломе Зурабишвили.

Сторонники платформы также должны быть приверженцами Хартии, которая была подписана по инициативе Зурабишвили после выборов.

Пятый президент также напомнила, что в стране вот уже 124 дня проходят митинги с требованием «независимости, свободы и европейское будущее». Саломе Зурабишвили отметила, что «борьба Грузии всегда была неравной», против внутреннего или даже внешнего врага «но Грузия всегда побеждала, потому что ее возглавляла мирная армия борцов за свободу».